Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Донецк, , 13:30 — REGNUM Кировский район Донецка, а также Горловка и Зайцево подверглись обстрелам вооружённых формирований Украины. Об этом 9 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:45 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке, в 09:50 — пять снарядов калибра 152 мм по Зайцево, в 10:45 — три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка, в 11:35 и 12:00 — шесть и пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, а также в 11:45 — шесть снарядов калибра 152 мм по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области.