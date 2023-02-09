Москва, 9 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о правилах пересечения границы России для грузового автотранспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Закон обязывает владельцев грузовых транспортных средств резервировать дату и время пересечения границы при осуществлении международных перевозок.

Кроме того, закон предполагает оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участках дорог, примыкающих к пунктам пропуска на российской границе.

Правительственный закон принят на фоне усложнения логистики из-за специальной военной операции, а также пандемии коронавируса, изменения требуются также из-за роста числа фур и грузовиков на приграничных пунктах пропуска.

При этом правительство РФ имеет возможность самостоятельно в любой момент обновить правила пересечения границы для владельцев легковых автомобилей.