Москва, 9 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Россия неоднократно обращалась к странам, ведущим расследование терактов на «Северных потоках», с требованием участия в нём. Об этом 9 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Latitude Газопровод «Северный поток»

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«Россия уже предприняла по состоянию на сегодня и за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток с тем, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию», ― пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планирует ли Москва обратиться по этому поводу к Вашингтону.

Однако, подчеркнул Песков, все попытки российской стороны оказать помощь в расследовании были отвергнуты.

«Доступа к информации мы так и не получили, но, безусловно, наши соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы», ― констатировал пресс-секретарь российского лидера.

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Он добавил, что случившееся на «Северных потоках» является очень опасным прецедентом и совершившие теракт могут повторить его в любой точке мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2022 года произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях.

Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе.