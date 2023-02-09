Магас, , 13:25 — REGNUM Предприятия Ингушетии поддерживают российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, обеспечивая их всем необходимым. Глава региона Махмуд-Али Калиматов посетил два из них, чтобы лично проверить, как осуществляется подготовка соответствующих заказов. Он побывал на обувной фабрике ООО «Фелидже Пелле» и швейном предприятии «Ингушетия».

Махмуд-Али Калиматов Kremlin.ru

Обувная фабрика уже успела подготовить 12 тысяч пар тактической обуви для военнослужащих и мобилизованных, находящихся в зоне СВО. В общей сложности заказ от Минобороны РФ, который получило предприятие, составляет 20 тысяч пар. Ежесуточно фабрика отшивает 700 пар обуви. Реализация заказа идет быстрыми темпами. Предприятие руководствуется эскизом, который утвердило Минобороны. При создании модели была использована кожа высокого качества, а также прочная подошва из каучука, которая не стирается при длительной эксплуатации. Участники спецоперации, которые побывали на передовой, уже успели испытать эту обувь, и ее посчитали подходящей для подобных целей. Это не единственная модель: в настоящее время фабрика готовит еще один вариант защитной обуви высокой прочности, который находится на стадии разработки.

Похожая работа в данный момент осуществляется и на швейной фабрике, где разработали спецформу для военнослужащих. Сейчас первый ее образец направлен на согласование. Руководство предприятия дорабатывает детали будущего договора с российским военным ведомством на отшив соответствующей продукции.

Предприятия региона выполнили договор с властями Ингушетии, в соответствии с которым они должны были выполнить заказ по пошиву и поставке 500 комплектов вещевого имущества военнослужащим. Таким образом, они были обеспечены необходимой им теплой и защитной одеждой. После поручения, поступившего от главы республики, было принято решение о расширении ассортимента выпускаемой продукции.

В ходе визита на предприятия Калиматов осмотрел партию товара, которая уже готова и находится на складе. Кроме того, он подробно ознакомился с производственным процессом, изучив, каким образом осуществляется пошив изделий на фабриках. Также главе региона и другим участникам визита показали комплекты военной экипировки, которые были закуплены для участников спецоперации: в них входят бронежилеты, термобелье, защитные шлемы, аптечки и другие предметы, нужные военнослужащим.

«Мы искренне надеемся, что наши ребята вернутся целыми и невредимыми домой, исполнив свой воинский долг с достоинством. А мы тем временем пытаемся помочь им, поддержать наших воинов, не оставаясь в стороне, обеспечить наших защитников необходимой экипировкой», — заявил глава Ингушетии в процессе осмотра.

Ранее Калиматов уже посещал швейное объединение «Ингушетия» и другие предприятия, проверяя, каким образом осуществляется подготовка продукции для военнослужащих. Глава республики постоянно держит на своем контроле вопросы, связанные с обеспечением военных, мобилизованных и их семей всем необходимым. Для них предусмотрены различные льготы, кроме того, семьям мобилизованных граждан выделяют земельные участки. Помимо этого, регион поддерживает участников спецоперации, регулярно отправляя в зону СВО гуманитарные грузы. Глава Ингушетии лично сопровождал один из них, в ходе поездки встретившись с военнослужащими из республики.

Напомним, осенью президент России Владимир Путин потребовал, чтобы власти регионов держали под контролем оказание необходимой помощи и поддержки военнослужащим, участвующим в спецоперации, и их семьям. Он поблагодарил всех, кто занимается такой работой. Власти Ингушетии следуют соответствующему распоряжению главы государства в полной мере.