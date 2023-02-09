Ижевск, 9 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. На 85-м году ушел из жизни Александр Блинов, художественный руководитель и режиссер молодежного театра «Дарт» в Ижевске. О кончине режиссера, поставившего более сотни спектаклей во многих городах России, с прискорбием сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Не имей 100 рублей». реж Геннадий Казанский. 1959г. СССР Александр Блинов

Министр сообщил, что Александра Блинова знают по всей стране, в течение жизни он был главным режиссером Читинского, Ивановского, Карагандинского и других театров.

«В памяти коллег и всех, кто знал Александра Андреевича, он запомнится как человек, любящий свой народ, свою культуру», — написал он.

Александр Андреевич был почетным профессором Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Награжден Почетной грамотой Удмуртской Республики.

Прощание с режиссером состоится 9 февраля в 15:00 в Ижевске по адресу: ул. Орджоникидзе, 14.