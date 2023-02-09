Москва, 9 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН дать оценку действиям президента США Джо Байдена в том числе по подрыву «Северных потоков», передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Правильно Организации Объединенных Наций дать оценки действиям руководства США. Давайте настаивать на этом. Весь мир становится заложником действий Байдена, его приспешников», — сказал Володин.

Он поручил подготовить соответствующее обращение палаты парламента.

«Пускай Организация Объединённых Наций занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу, и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну», — сказал спикер Госдумы.

Произошедшее должно еще раз заставить всех задуматься, во что превратилось государство США.

«Все включили демократии, на самом деле прибирали власть в мире к своим рукам. Делали это умело, многие государства просто не подозревали, как они оказались колониями. Все то, что произошло на Украине, — это самый циничный захват не только власти, но и порабощение украинского народа», — сказал Володин.

Когда речь идет о безопасности других стран, сегодня ни одна страна, ни одно государство не может находиться в безопасности, пока террористы у власти, подчеркнул Володин.

«Президент США одобрял подрывы «Северного потока», сейчас все это всплыло, также как последствия этих взрывов», — сказал парламентарий.

Сейчас пришло понимание, что США нанесли удар по своим союзникам, пострадали Германия, Франция, Нидерланды, это их союзники, сателлиты, даже их не пожалели, констатировал Володин.

«Если они берут и подрывают газопроводы, которые должны топливо подать, особенно в канун зимы, в европейские города и идут на такие поступки, они завтра применят любое оружие», — допустил спикер палаты парламента.