Вашингтон, 9 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Инициатива в СВО сейчас находится на стороне российских военных, сообщили представители Американского института изучения войны (ISW) в публикации, посвящённой ходу спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Российские войска перехватили инициативу на Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области», — говорится в сообщении.

По оценке американских аналитиков, темпы российских операций вдоль линии Святово — Кременная в западной части ЛНР за последнюю неделю заметно увеличились.

Ссылаясь на российские источники, ISW отмечает, что ВС РФ атакуют украинские оборонительные рубежи и продвигаются вдоль границы Харьковской области и ЛНР, особенно к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.

Привлечение значительных сил как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что наступление ВС РФ началось, «даже если украинские силы до сих пор не позволяют российским войскам добиться значительных успехов», заявляют аналитики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР заявляют, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в районы Сватово и Кременной с Западной Украины.