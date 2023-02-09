Нижний Новгород, , 13:22 — REGNUM Скончался экс-председатель Совета министров РСФСР, бывший директор Горьковского авиационного завода Иван Силаев. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Нижегородского авиазавода «Сокол», производящего самолёты МиГ.

Экс-председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев © Юрий Абрамочкин/РИА Новости

«Коллектив Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» и ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» выражает искренние соболезнования родным и близким И. С. Силаева и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством Силаева, когда на заводе осваивали серийное производство сверхзвукового самолёта МиГ-25, было внедрено уникальное оборудование, а также создан лабораторно-исследовательских комплекс, с помощью которого отрабатывали и оценивали эффективность систем воздушных аппаратов.

Стоит отметить, что после работы директором Горьковского авиазавода в 1974 Силаева перевели в министерство авиационной промышленности СССР. Впоследствии он стал последним председателем Совета Министров РСФСР.