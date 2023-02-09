Москва, 9 февраля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Россия считает, что опубликованное 8 февраля расследование о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» не пройдёт для американских властей без последствий. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера ещё отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — приводит его слова РИА Новости.

При этом замглавы МИД РФ указал, что дальнейшие действия российской стороны на фоне этого расследования американского журналиста Сеймура Херша являются отдельным вопросом.

«Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — добавил Рябков.

Отметим, 8 февраля журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обнародовал статью-расследование, из которой следует, что теракт на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года был совершён американскими властями вместе с их союзниками по НАТО.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Швеция, Дания и Германия ведут расследование этого инцидента, однако ни к каким конкретным результатам оно пока не пришло.