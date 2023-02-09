Представитель Кремля Песков считает важной статью о диверсиях на «Северных потоках»

Москва, , 13:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике действия стан НАТО за всё большее вовлечение в украинский конфликт и обратил внимание на статью журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсиям на «Северных потоках».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, статья не получила широкого распространения в западных СМИ, что не может не вызвать нашего удивления», — подчеркнул представитель Кремля, назвав публикацию важной для всестороннего расследования.

Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания — невозможно, считает Песков.

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Отвечая на вопросы представителей СМИ 9 февраля, он, в частности, отметил, что рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией. Также представитель Кремля прокомментировал несколько других актуальных тем.

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Журналистов интересовала оценка Кремлем выступления американского президента Джо Байдена перед Конгрессом. По этому поводу Дмитрий Песков отметил, что США сохраняют враждебный настрой в отношении России.

Нас воспринимают как противника, констатируют политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной и отказываются изъявлять готовность признавать законные озабоченности РФ, они, наоборот, провоцируют дальнейшую эскалацию, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, о растущей вовлеченности Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной 9 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он выразил сожаление о том, что грань между косвенной и прямой вовлеченностью постепенно исчезает.

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