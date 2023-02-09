В Риге арестовали 22-летнюю студентку Санкт-Петербургского государственного университета Татьяну Андриец. Гражданка Латвии Андриец приехала на родину из России — и оказалась за решеткой по обвинению в «антигосударственной деятельности». Это уже третий подобный случай за полгода, до Андриец в Латвии точно так же были арестованы приехавшие из России политик Руслан Панкратов и журналист Марат Касем. Но, к сожалению, их опыт не научил Андриец, находившуюся в списках «нелояльных».

Виктор Лавриненко, , 14:01 — REGNUM За годы независимости республик Прибалтики русские и русскоязычные жители этих государств вели постоянную борьбу за свои гражданские права, которые систематически нарушались. Местные власти были вынуждены соблюдать хоть какие-то приличия, и возможность для оппозиционной общественно-политической деятельности сохранялась. Но в последний год правила игры поменялись. И это важно осознать всем.

Латвия Kenneth C. Upsall

Доказательством тому — три истории, из которых, наконец, следует сделать вывод.

История политика

31 июля 2022 года в Риге практически сразу же после прибытия из России был арестован политик Руслан Панкратов. В Латвии он известен как экс-депутат думы Риги и бывший член оппозиционной партии «Согласие», которую покинул после ссоры с ее лидером Нилом Ушаковым.

Руслан Панкратов © Илья Питалев / РИА Новости

Панкратов также является правозащитником — возглавлял общественную организацию «Верните наши имена», безуспешно добивавшуюся того, чтобы имена русских жителей Латвии вносились в официальные документы без искажений. После выхода из «Согласия» он организовал новую партию «Действие», по списку которой намеревался участвовать в выборах в Сейм в октябре 2022 года.

Руслан Панкратов пользовался в Латвии имиджем пророссийского политика и был частым гостем в России. В условиях современной Латвийской Республики подобная репутация становилась все более «токсичной» — Панкратов рассказывал, что в последние годы его неоднократно вызывали «на беседу» в Службу госбезопасности (СГБ), где недвусмысленно давали понять, что если он не «встанет на путь истинный», то может получить большие неприятности.

Сразу после того как в феврале прошлого года Россия начала спецоперацию на Украине, Панкратов покинул Латвию — он правильно сообразил, что латвийские власти станут использовать СВО в качестве предлога для максимального «закручивания гаек». В течение следующих пяти месяцев он попеременно находился в России и Индии (Панкратов не скрывает, что является адептом индуизма).

За эти пять месяцев он дал большое количество интервью российским СМИ, в которых высказывал одобрение проводимой Москвой политике и критиковал латвийское государство за национализм. В нынешних реалиях подобные действия рассматриваются в Латвийской Республике в качестве преступления — в силу чего знакомые решили, что Панкратов сделал свой выбор и в Латвию больше не вернется.

Но, ко всеобщему удивлению, Руслан Панкратов всё же туда отправился. Судя по всему, Панкратов рассчитывал на то, что каким-то образом «пронесет» и он сможет принять участие в выборах.

Однако расчет оказался ложным — по некоторым данным, его арестовали прямо в аэропорту и препроводили в следственный изолятор. В СГБ заявили, что «полученная в ходе следствия информация свидетельствует о том, что подозреваемый оправдывал начатые РФ боевые действия на Украине и военные преступления, совершенные вооруженными силами агрессора».

Делал он это, как заявили в Службе госбезопасности, «на нескольких пропагандистских ресурсах РФ», где Панкратов якобы «распространял дезинформацию о Латвии и ее союзных странах — с целью их дискредитации». Также политика обвиняют в том, что он «сотрудничал с лицом, включенным в санкционный список ЕС».

Защита Руслана Панкратов подавала просьбы о том, чтобы их подопечного выпустили под подписку о невыезде, — суд их отвергал.

Судя по переданному на волю письму, следователь пытался досконально вызнать о московских знакомых Панкратова — в частности, о журналистах российских СМИ.

«Спрашивал, откуда у меня такие связи в СМИ и почему журналисты меня поддерживают. Искренне не понимал, почему я не хочу с ними сотрудничать и добровольно обрекаю себя на лишения», — писал узник.

Панкратова выпустили на свободу 6 января 2023 г. — под залог в размере 5 тысяч евро. Но это не полная свобода, а лишь мера пресечения. Само уголовное дело никто не прекращал. Панкратова обвиняют по двум статьям Уголовного закона Латвии: «Нарушение санкций ЕС против России» и «Разжигание национальной ненависти» (конкретно ему вменяют «разжигание ненависти к украинцам»).

Впереди у него судебный процесс. Как показывает опыт, «политические» уголовные дела в Латвии могут тянуться годами — а человек в это время остается в «подвешенном» состоянии.

Марат Касем © Нина Зотина / РИА Новости

История журналиста

В силу печального совпадения день выхода из тюрьмы Панкратова совпал с помещением туда другого узника — журналиста Марата Касема.

Это уроженец и гражданин Латвии, в последние годы живущий в России. Он получил в Москве образование и делал карьеру в структурах информационного агентства «Россия сегодня».

Касем стал редактором одного из подразделений данного ИА — портала «Sputnik Литва». Также он был частым гостем на российских политических ток-шоу и вел видеопрограмму «Категорически». Помимо прочего, Касем был известен своим телеграм-каналом, в котором остро и жестко критиковал власти Латвии.

Казалось бы, человеку с таким родом занятий ездить в Латвию как минимум бы не стоило. Марат Касем уже имел опыт выдворения из Литвы в 2019 году — он приехал туда освещать президентские выборы, но ему закрыли доступ в страну как «кремлевскому пропагандисту».

На исходе 2020 года прозвучал другой сигнал тревоги — в Латвии завели дела на четырнадцать журналистов, местных граждан. Вся их вина заключалась в том, что они сотрудничали с подразделениями «России Сегодня» — порталами «Sputnik Латвия» и Baltnews. Этих журналистов обвинили в «нарушении санкций Евросоюза», введенных против РФ, — на том основании, что гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв является подсанкционным лицом. Максимальный срок по такому обвинению — четыре года лишения свободы.

Но после кратковременного пребывания под стражей и изъятия компьютерной техники четырнадцать подследственных оставили на свободе, хоть и под подпиской о невыезде. Данное судебное дело всё ещё тянется.

Несмотря на эти сигналы тревоги, Касем, судя по записям на его странице в соцсети, продолжал время от времени ездить в Латвию. В последний раз он совершил такой визит в конце 2022-го. Ему позволили въехать в страну, и в течение нескольких дней его никто не трогал.

Однако 31 декабря он совершил акт воистину вопиющей неосторожности — выложил в соцсеть свое фото, сделанное прямо в центре Риги, рядом с памятником Свободы. Фото сопровождалось подписью: «В Риге сегодня +8 и сухо! Новый год встречаем без снега и, что особенно радует, без ветра! Поздравляю вас, дорогие друзья, с наступающим 2023-м!»

Этот пост тут же привлек внимание «национальных патриотов», принявших заваливать госорганы жалобами: как так, по центру Риги гуляет «матерый кремлевский пропагандист», а его никто не ловит!

Результат оказался предсказуем: Марата Касема арестовали и бросили за решетку.

Уже оттуда он пояснил, что приехал навестить тяжело больную бабушку Таисию Ильиничну Мефодиеву (бывшую малолетнюю узницу концлагеря Саласпилс). Бабушка умерла через несколько дней после ареста внука, но ему, по крайней мере, позволили попрощаться с ее телом.

Вопреки наихудшим ожиданиям о том, что Касему хотят вменить «шпионаж», что грозило бы тюремным сроком до двадцати лет, обвинения предъявлены только по статье 84 уголовного закона ЛР: «Нарушение санкций, установленных международными организациями и Латвийской Республикой».

«Поскольку, в отличие от шпионажа, 84-я статья не относится к «особо тяжким», есть шанс, что в ближайшие несколько месяцев Марат покинет стены Рижской центральной тюрьмы. Просьба к «аналитикам», которые пророчат, что Касем угодил за решетку чуть ли не пожизненно, завязывать уже с этой чернухой. Напомню, что еще четырнадцать латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами «Спутник Латвия» и Baltnews, обвиняются по той же статье. И мы не собираемся сдаваться, а собираемся выиграть процесс», — отмечает Владимир Линдерман, один из обвиняемых журналистов.

История студентки

7 февраля в Риге взяли под стражу 22-летнюю Татьяну Андриец, гражданку Латвии. Так же, как Панкратов и Касем, она приехала из России, но ей позволили погулять на свободе дольше двух предшественников: две недели.

Татьяна Андриец mesablina_nv

В Латвии Андриец являлась одной из самых узнаваемых активисток оппозиционной партии «Русский союз Латвии» (РСЛ). Она была непременной участницей протестных мероприятий — против ликвидации русских школ, в защиту фигурантов «политических» уголовных дел.

В 2022 году Татьяна участвовала в акциях в защиту рижского монумента Освободителям, снесенного в августе — за что дважды подвергалась кратковременным задержаниям. А к началу нового учебного года она уехала в Санкт-Петербург, поскольку несколькими годами ранее поступила в СПбГУ. До этого Андриец училась дистанционно, но после ухудшения в Латвии ситуации со свободами решила покинуть страну.

Тем не менее ее имя фигурировало в списке кандидатов РСЛ на выборах в Сейм Латвии в октябре 2022-го.

О дальнейших перипетиях истории Андриец свидетельствует Владимир Дорофеев — один из четырнадцати бывших журналистов «Sputnik Латвия», ставших из-за этого подследственными.

По его словам, некоторое время назад Андриец узнала, что ее ищет следователь по делу о распространении листовок с призывом свергнуть власть — хотя она листовок такого рода не распространяла.

«Тогда дело о листовках воспринималось как повод убрать ее на какое-то время от памятника. Это далеко не первое дутое дело, заведенное на нее в полиции, и свои визиты в полицию Таня много лет воспринимала как рутину», — отмечает Дорофеев.

Поэтому, решив навестить родину во время зимних каникул, она планировала совершить визит к следователю для дачи показаний.

Однако за время нахождения Андриец в Петербурге произошло еще кое-что — появились телеграм-каналы «Антифашисты Латвии» и «Антифашисты Прибалтики», наделавшие много шума.

Авторы каналов заявляли, что они вербуют «партизанское подполье» — и выкладывали фотографии и персональные данные тех жителей Латвии, которых они по каким-либо причинам сочли «нацистами» и «русофобами». Они грозили «нацистам» скорой карой — намекая, что через небольшое время российские танки якобы окажутся в Риге.

Имена авторов канала вскоре выяснились — недавно перебравшиеся из Латвии в Россию бизнесмен и блогер Сергей Васильев и юная девушка Виктория Матуле. Последняя получила известность 10 мая 2022 года, когда у памятника Освободителям Риги стояла рядом с юношей Александром Дубяго, развернувшим российский флаг.

Андриец не скрывала, что в Петербурге подружилась с Матуле, — она выкладывала в соцсеть совместные фото. И когда Татьяну задержали в Риге, выяснилось, что власти считают ее одним из администраторов скандальных телеграм-каналов.

«Положение Тани, которую обвиняют в администрировании и модерации этого канала, — серьезно. Вопрос, имела ли она отношение к этому подростковому идиотизму в интернете? Можно ли стать администратором и не заметить этого? Запросто!

В рамках подготовки этой публикации я попросил знакомого сделать меня администратором какого-нибудь его канала в телеграме. Через минуту я им стал. Оповещения о смене статуса с читателя на администратора не было никакого. Внешне канал почти никак не отличался. Появилась внизу возможность на канале делать публикации (у подписчиков такой возможности нет).

Бог его знает, кого подросток-партизан сделала еще соучастником и как от этой участи застраховаться? Пока ответа у меня нет. Это рождает обширное поле для полицейских и общественных провокаций», — предостерегает Дорофеев.

Изначально не исключалось, что Татьяну выпустят через сорок восемь часов после ареста. Васильев и Матуле публично заявили, что Андриец не имела отношения к их деятельности. Причем Матуле особо отметила, что Андриец — не администратор канала, а её близкая подруга. Матуле завершила свою речь так: «Вернемся мы только на танке!»

В итоге суд постановил оставить Андриец под стражей на два месяца — и Татьяну перевезли в женскую тюрьму в рижском районе Илгуциемс. Ей предъявляют обвинения по двум статьям Уголовного закона — «Содействие иностранному государству в его деятельности против Латвии» и «Нарушение санкций против РФ» (вторая, судя по всему — за публикацию статей на российских порталах).

Есть надежда, что через два месяца Татьяну выпустят — и до конца своего процесса она будет пользоваться относительной свободой.