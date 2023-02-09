Песков: США сохраняют свой враждебный настрой в отношении к России

Москва, , 13:09 — REGNUM В Кремле прокомментировали высказывание президента США Джо Байдена в Конгрессе об отношениях к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его вполне ожидаемым, так как в последние годы не только глава Белогого дома, но и другие деятели США расставляют приоритеты с отношении России именно таким образом, сохраняя свой враждебный настрой. Об этом Песков заявил в ходе пресс-конференции 9 февраля.

Дмитрий Песков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не только Байден, но и другие представители США именно так расставляют приоритеты. Для нас важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей станы, воспринимают нас как противника, констатируют свою политическую волю расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной», — заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, несмотря на озабоченность России, в США постоянно провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта.

Пресс-секретарь Владимира Путина также обратил внимание на причастность США к взрывам на «Северных потоках». Об этом накануне на своем сайте рассказал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений установили летом 2022 года под «Северным потоком» дистанционно активируемую взрывчатку, а руководил подготовкой теракта с ведома Байдена советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как обратил внимание представителей СМИ Дмитрий Песков, публикация «серьезная, может в чем-то спорная» о предполагаемой причастности Белого дома к организации теракта в отношении критической энергоинфраструктуры в Балтийском море.

«Это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такие саботажи», — отметил Песков.