Москва, , 13:07 — REGNUM Чемпион Олимпийских игр в Токио гимнаст Артур Далалоян в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал об отношении к ситуации с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

Чемпион Олимпийских игр в Токио гимнаст Артур Далалоян © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Я не понимаю, как спортсмены, которые не вылезают из зала, могут влиять на какие-либо политические процессы», — сказал Далалоян.

Спортсмен также не понимает, почему политические неурядицы должны сказываться на атлетах. Артур Далалоян добавил, что все спортсмены в сборной представляют страну, и все четко понимают какую.

Отвечая на вопрос журналиста об отдыхе после взятия олимпийской медали, Артур Далалоян сказал, что как раз после прошедшего Нового года он планировал выключить режим «после Токио» и включить режим «перед Парижем».

«К сожалению, пока мы не избавились от фактора неопределенности, и ждем, как будут развиваться события», — пояснил спортсмен.

Кроме того, в интервью гимнаст поделился своими задачами на 2023 год, отметив, что самое главное — обойтись без травм.

«У нас есть задача минимум — это внутренние соревнования. Будем выступать на чемпионате и Кубке России, их никто не отменит. Также ждем совместных стартов со сборной Белоруссии. Но, конечно, хочется попасть на чемпионат мира и выиграть там олимпийские лицензии», — рассказал Артур Далалоян.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, сообщила, что российские гимнасты Ангелина Мельникова, Никита Нагорный и Артур Далалоян пропустят открытый чемпионат Белоруссии.