Москва, 9 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В администрации президента России ознакомились с публикацией американского журналиста Сеймура Херша о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом 9 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Официальный представитель Кремля отметил, что «некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах». При этом он указал на «глубину анализа и стройность изложения» в статье.

Песков считает, что подобные публикации свидетельствуют о необходимости открытого международного расследования.

«Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа», ― констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в опубликованной 8 февраля статье заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США по приказу высшего руководства страны. В разоблачительном материале он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22 с помощью дистанционно активируемых устройств. В Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».

При этом бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, комментируя публикацию Херша, предложил вспомнить секретные операции, которые Белый дом устроил, но затем решительно их отрицал.