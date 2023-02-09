Москва, 9 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге 9 февраля сообщение прокуратуры Нидерландов о якобы причастности России к передаче ДНР ЗРК «Бук» по делу крушения малайзийского самолета MH-17.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, в которой не говорится ни слова о каких-либо вооружениях. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции«, — сказал Песков.

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На вопрос журналиста, опровергает ли Кремль обвинения в том, что Путин одобрил доставку ЗРК «Бук», Дмитрий Песков ответил, что Россия не принимала участия в этом расследовании и не может принимать результаты.

Ранее в Гааге была воспроизведена якобы запись телефонной беседы бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого с президентом Владимиром Путиным от 2017 года, разговор не касался малайзийского Boeing.