Москва, , 12:59 — REGNUM Заседание наблюдательного совета АСИ президент РФ Владимир Путин проведёт после 13:00 мск, сообщил 9 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Пескова, наблюдательный совет будет сегодня обсуждать деятельность АСИ в минувшем году и его задачи на этот год.

Напомним, созданная российским правительством АСИ работает над продвижением приоритетных проектов по улучшению предпринимательской среды, инвестиционного климата в России.

Президент является председателем её наблюдательного совета. Функционирует АСИ с 11 августа 2011 г.

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