Москва, 9 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Заседание наблюдательного совета АСИ президент РФ Владимир Путин проведёт после 13:00 мск, сообщил 9 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, наблюдательный совет будет сегодня обсуждать деятельность АСИ в минувшем году и его задачи на этот год.

Напомним, созданная российским правительством АСИ работает над продвижением приоритетных проектов по улучшению предпринимательской среды, инвестиционного климата в России.

Президент является председателем её наблюдательного совета. Функционирует АСИ с 11 августа 2011 г.