Песков отказался комментировать полемику между Кадыровым и генералом Соболевым

Москва, , 12:58 — REGNUM Администрация президента РФ не принимает участие в полемике между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым (КПРФ) на тему того, каковыми могут быть последствия военного конфликта между Россией и Польшей. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что слова генерала Виктора Соболева, который ранее усомнился в том, что Россия «пойдет против Польши», являются свидетельством его «готовности проиграть войну».

Отметим, до этого Соболев заявил, что «Россия вряд ли пойдет против Польши», так как последняя входит в Североатлантический альянс и в результате этого, по его словам, может начаться третья мировая война.