Брянск, , 13:10 — REGNUM Вечером 8 февраля около поселка Белая Березка Брянской области снарядом, сброшенным с квадрокоптера, ранен военнослужащий комендантского батальона. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Военнослужащий Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Около 20:00 8 февраля с квадрокоптера был сброшен снаряд «ВОГ-17». В результате атаки пострадал военнослужащий. У него диагностированы многочисленные раны на лице», — сообщил собеседник.

На данный момент жизни военнослужащего ничего не угрожает.

Как передавало ИА, 9 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.