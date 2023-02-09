В Турции из-за землетрясения могут сдвинуть сроки реализации планов по газовому хабу — Песков

Москва, , 13:00 — REGNUM После разрушительных землетрясений в Турции там не может стоять на первом месте вопрос о продолжении работ по созданию газового хаба, поэтому сроки реализации проекта могут быть сдвинуты. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, этот процесс (строительство хаба. — Прим. ИА REGNUM) может сдвинуться чуть-чуть вправо. Но по сути это не повлияет на реализацию планов», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Москве к этому отнесутся с пониманием. Кроме того, Россия и другие страны помогут Турции как можно скорее справиться с нахлынувшей на неё бедой.

Стоит отметить, за два дня до разрушительных землетрясений в Турции министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез сообщил, что работы по строительству центра газового хаба близки к завершению. На середину февраля была запланировала встреча участников проекта в Стамбуле. Первую операцию на площадке хаба планировалось провести в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Турции возросло до более чем 12,8 тыс. человек