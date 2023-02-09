Москва, , 12:54 — REGNUM Расследование американского журналиста Сеймура Херша по диверсиям на «Северных потоках» является важным материалом, однако воспринимать это журналистское расследование как первоисточник нельзя. Об этом 9 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Это важный материал, который должен провоцировать ускорение международного расследования, а мы видим молчаливые попытки сворачивать его», ― указал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что это расследование необходимо проанализировать.

Как сообщало ИА REGNUM, разоблачительный материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод «Северный поток» американский журналист Сеймур Херш опубликовал 8 февраля на платформе Substack.

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Херш утверждает, что взрыв в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был осуществлён водолазами-диверсантами ВМС США по приказу высшего руководства страны.

Напомним, несколько мощных взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате в трёх местах были зафиксированы повреждения.