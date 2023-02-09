Москва, 9 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В качестве растущей вовлеченности европейских стран в конфликт с Россией воспринимают в Москве возможность рассмотрения властями Великобритании вопроса о поставках Киеву истребителей. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что в этом случае можно констатировать, что такого рода шаги названных стран Запада способствуют эскалации напряжённости вокруг конфликта на территории Украины, затягивают его и делают более болезненным и мучительным для украинской стороны.

«Принципиально эти действия стран не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции», — добавил Песков.

Отметим, ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщила, что британская сторона рассматривает возможность поставок режиму Киева боевых самолётов.