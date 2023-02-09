Москва, 9 февраля 2023, 12:42 — REGNUM Процесс переговоров по вопросам безопасности Запорожской АЭС идёт трудно из-за «прессинга» на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому визит главы этой организации Рафаэля Гросси имеет большое значение. Об этом 9 февраля заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Его поездка имеет важное значение, мы долгое время обсуждаем параметры зоны защиты ядерной и физической безопасности», — сказал Рябков.

Он добавил, что, несмотря на важность вопроса безопасности на ЗАЭС, Москва не приемлет никакие попытки поставить под сомнение то, что станция находится под юрисдикцией России.

Напомним, Гросси прибывает в Москву 9 февраля. Ожидается, что он представит новые предложения о том, как можно обеспечить безопасность на ЗАЭС, чтобы её не обстреливали ВСУ.

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