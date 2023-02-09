Москва, 9 февраля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Процесс переговоров по вопросам безопасности Запорожской АЭС идёт трудно из-за «прессинга» на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому визит главы этой организации Рафаэля Гросси имеет большое значение. Об этом 9 февраля заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Его поездка имеет важное значение, мы долгое время обсуждаем параметры зоны защиты ядерной и физической безопасности», — сказал Рябков.

Он добавил, что, несмотря на важность вопроса безопасности на ЗАЭС, Москва не приемлет никакие попытки поставить под сомнение то, что станция находится под юрисдикцией России.

Напомним, Гросси прибывает в Москву 9 февраля. Ожидается, что он представит новые предложения о том, как можно обеспечить безопасность на ЗАЭС, чтобы её не обстреливали ВСУ.