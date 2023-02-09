Москва, , 12:40 — REGNUM В России нет проблем с производством и поставками лекарств в настоящее время. Ситуация в фармацевтической сфере и аптечной сети стабильная. В случае кратковременных перебоев с какими-то лекарственными средствами их заменяют другими препаратами с аналогичными действующими веществами. Об этом рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил чиновник, на рынке имеются аналоги лекарств с другими торговыми наименованиями, поэтому врач при назначении ориентируется не на названия, а на международное непатентованное наименование. По своей эффективности аналоги не уступают оригиналам, заверил Кузнецов.

Напомним, ранее расширение перечня лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту, предложила Минздраву РФ сенатор Ирина Рукавишникова. Она выступила на днях за включение в него еще восьми наименований психоактивных препаратов.

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