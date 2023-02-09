Минобороны опубликовало кадры выполнения задач военными ЦВО на танках Т-80БВМ в тыловом районе СВО

Москва, , 12:36 — REGNUM Видеозапись выполнения танкистами Центрального военного округа (ЦВО) задач на модернизированных танках Т-80БВМ на полигоне в тыловом районе специальной военной операции (СВО) на Украине обнародовало 9 февраля Минобороны России.

Т-80БВМ Цитата из видео Минобороны РФ. 2023. Россия

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как танкисты ЦВО на своих боевых машинах ведут маневрирование и производят выстрелы.

Также один из российских военных рассказал, что в ходе обучения в последнее время танковые экипажи осваивают навыки стрельбы на дальней дистанции с полупрямой наводкой.

При этом он добавил, что у экипажа модернизированного танка Т-80БВМ за счёт оснащения боевой машины тепловизором и использования множества камер, датчиков и специального программного обеспечения значительно расширены возможности.

«Операторы-наводчики и командиры танков применяют современные, компьютеризированные системы управления огнём при стрельбе по мишеням из 125-мм пушек и 7,62-мм зенитных пулеметов на дистанции до четырёх километров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что артиллерия Вооружённых сил (ВС) России уничтожила в Херсонской области временную стоянку вооружения и военной техники (ВВТ), а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» вооружённых формирований Украины.