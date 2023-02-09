Москва, 9 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Видеозапись выполнения танкистами Центрального военного округа (ЦВО) задач на модернизированных танках Т-80БВМ на полигоне в тыловом районе специальной военной операции (СВО) на Украине обнародовало 9 февраля Минобороны России.

Цитата из видео Минобороны РФ. 2023. Россия Т-80БВМ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как танкисты ЦВО на своих боевых машинах ведут маневрирование и производят выстрелы.

Также один из российских военных рассказал, что в ходе обучения в последнее время танковые экипажи осваивают навыки стрельбы на дальней дистанции с полупрямой наводкой.

При этом он добавил, что у экипажа модернизированного танка Т-80БВМ за счёт оснащения боевой машины тепловизором и использования множества камер, датчиков и специального программного обеспечения значительно расширены возможности.

«Операторы-наводчики и командиры танков применяют современные, компьютеризированные системы управления огнём при стрельбе по мишеням из 125-мм пушек и 7,62-мм зенитных пулеметов на дистанции до четырёх километров», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3778680" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что артиллерия Вооружённых сил (ВС) России уничтожила в Херсонской области временную стоянку вооружения и военной техники (ВВТ), а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» вооружённых формирований Украины.