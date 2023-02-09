Москва, , 12:34 — REGNUM Сдавать Польше никто не собирается, при этом российская армия должна быть способна отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Об этом в ответ на критику главы Чечни Рамзана Кадырова заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ).

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Предложение Кадырова сдаться полякам парламентарий назвал «странным».

«Странное, конечно, заявление. Полякам сдаваться никто не собирается. Я бы предпочёл с поляками разобраться обычным вооружением. Для этого нужно восстановить наши Вооружённые силы, чтобы они были способны это делать», ― пояснил в беседе с НСН депутат.

Говоря о необходимости «восстанавливать» российские Вооружённые силы, Соболев отметил, что, по его мнению, реформы, которые проводились в 2008 году, не подготовили армию к текущему конфликту.

Генерал также подчеркнул, что при этом ядерный конфликт недопустим, поскольку это станет «глобальной катастрофой не только для наших врагов, но и для нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что «Россия вряд ли пойдёт против Польши», так как последняя входит в Североатлантический альянс. Он добавил, что, согласно Уставу НАТО, в случае начала российской стороной операции против Польши, весь альянс будет воевать с Россией. В результате этого, по его словам, может начаться третья мировая война.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что слова Соболева являются свидетельством его «готовности проиграть войну». Он указал, что в этом случае нужно определиться, бояться третьей мировой или защищать интересы российского народа.

Кадыров добавил, что «если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства».