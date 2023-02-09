Российские артиллеристы уничтожили в Херсонской области боеприпасы и САУ «Гвоздика» ВСУ

Геническ, Херсонская область, , 12:21 — REGNUM Артиллерия Вооружённых сил (ВС) России уничтожила в Херсонской области временную стоянку вооружения и военной техники (ВВТ), а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» вооружённых формирований Украины. Об этом 8 февраля сообщил знакомый с ситуацией источник ИА REGNUM.

С1 «Гвоздика» Voja1978

«Вчера в районе населённого пункта Днепровское [Херсонская область] был нанесён артиллерийский удар по временной стоянке ВВТ, на которой автомобили были загружены боеприпасами одной из бригад ВСУ», — сказал он.

Также источник уточнил, при этом были уничтожены боеприпасы к гаубицам M777 калибра 155 мм, гаубицам 2А65 Мста-Б калибра 152 мм и гаубицам Д-30 калибра 122 мм. При этом он добавил, что в результате этого были уничтожены пять единиц автомобильной техники и десять военных ВСУ, а также ещё 12 украинских боевиков ранены.

Помимо того, источник рассказал, что 8 февраля российская артиллерия уничтожила САУ «Гвоздика» украинских войск с боекомплектом и в результате этого трое военных ВСУ были уничтожены и ещё двое ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области.