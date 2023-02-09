Москва, 9 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Сто успешных пусков космических ракет-носителей проведено подряд в России, сообщили 9 февраля в пресс-службе Роскосмоса.

Юрий Данилевский Байконур

«С октября 2018 года по настоящее время проведено сто подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с космодрома Байконур (находится на территории Казахстана) выполнено 46 стартов, с космодрома Плесецк (Архангельская область) — 36 стартов. Кроме того, девять пусков выполнено с космодрома Восточный (Амурская область) и с космодрома «Куру» — также девять.

В Роскосмосе напомнили, что было осуществлено 82 пуска ракет семейства «Союз», а также 11 пусков ракет-носителей «Протон-М», четыре пуска ракет-носителей «Ангара» и три пуска ракет-носителей «Рокот».

«В июне 2021 года в современной истории России был установлен национальный рекорд из 60 подряд успешных пусков космических ракет-носителей», — отметили в пресс-службе. В предыдущий раз успешных пусков подряд было 59 (в феврале 1992 — марте 1993 года).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос распространил информацию об успешном выводе на орбиту «Союзом-2.1а» грузового космического корабля, который направляется к МКС.