Москва, , 12:19 — REGNUM Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву ожидается 9 февраля. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня», — сказал российский дипломат.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси планирует представить новые идеи о том, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС.

Напомним, 3 февраля глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что в течение последних недель украинская сторона не обстреливала ЗАЭС. Тем не менее опасность не миновала, так как подразделения противника находятся ещё слишком близко к станции.

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