Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Китайский шар-разведчик, который в начале февраля обнаружили в воздушном пространстве США, был действительно запущен армией Китая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

Аэростат КНР Сергей Корсун © ИА REGNUM

Отмечается, что Китай проводит масштабную разведывательную программу в основном в акватории Южно-Китайского моря для наблюдения за Вьетнамом, Индией, Филиппинами, Японией и Тайванем.

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Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США

Телеканал сообщает, что разведывательные аэростаты неоднократно появлялись в американском воздушном пространстве. Однако нет точных данных о том, как давно Китай осуществляет шпионаж за соседними странами.

Ранее китайский шар-разведчик сбили американские ВВС у берегов штата Южная Каролина.