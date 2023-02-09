Вашингтон, 9 февраля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Китайский шар-разведчик, который в начале февраля обнаружили в воздушном пространстве США, был действительно запущен армией Китая, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

Сергей Корсун ИА REGNUM Аэростат КНР

Отмечается, что Китай проводит масштабную разведывательную программу в основном в акватории Южно-Китайского моря для наблюдения за Вьетнамом, Индией, Филиппинами, Японией и Тайванем.

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Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

Телеканал сообщает, что разведывательные аэростаты неоднократно появлялись в американском воздушном пространстве. Однако нет точных данных о том, как давно Китай осуществляет шпионаж за соседними странами.

Ранее китайский шар-разведчик сбили американские ВВС у берегов штата Южная Каролина.