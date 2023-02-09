Москва, 9 февраля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Проводить родительские собрания в формате «Разговоров о важном» предложила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

duma.gov.ru Казакова Ольга Михайловна

«Направим такое предложение — «Разговоры о важном» для родителей… Тогда, может, и ходить будут охотнее на родительские собрания», — сказала Казакова в ходе расширенного заседания комитета.

Представители Национальной родительской ассоциации предложили расширить школьные «Разговоры о важном» для родителей — сделать тематические родительские собрания, где обсуждали бы не только «покупку штор».

В то же время в российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине, сообщили в Минпросвещения.