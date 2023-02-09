Геническ, Херсонская область, 9 февраля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 9 февраля сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течении дня ВСУ выпустили по населённому пункту Алёшки 12 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Корсунка выпустили девять снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Каховка выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Казачьи Лагеря выпустили восемь снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Горностаевка выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Геройское выпустили семь снарядов из ствольной артиллерии», — сказал он.

Также источник рассказал, что в ночь на 9 февраля войска киевского режима продолжили вести обстрелы гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки и Софиевка, по которым было выпущено в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии.

При этом он добавил, что в настоящее время уточняются жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля военный эксперт Андрей Марочко написал, что украинские боевики обезображивают трупы своих товарищей, чтобы их трудно было идентифицировать.