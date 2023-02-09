Лондон, , 12:00 — REGNUM На сегодняшний день взаимодействие между Москвой и Лондоном практически отсутствует. Об этом 9 февраля в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дипломат пояснил, что британская сторона разрушила почти всю архитектуру отношений между двумя странами.

«Отношения, действительно, близки к нулю. Если раньше у нас сохранялись всё-таки поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с начала операции на Украине эти части также были оборваны», ― подчеркнул Келин.

Посол добавил, что Москва не будет проявлять инициативу по восстановлению отношений с Великобританией, пока Лондон сам «не осознает необходимость таких шагов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин назвал разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией крайней мерой. Дипломат считает, что после такого шага страны будут взаимодействовать только на военной платформе и это не соответствует их интересам.

Он напомнил, что отношения между Лондоном и Москвой ухудшаются с 2018 года в связи с делом Скрипалей. До начала спецоперации страны поддерживали деловое, гуманитарное и экономическое сотрудничество, а теперь их связывают только дипломатические отношения.