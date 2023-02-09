Грозный, 9 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, слова члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева (КПРФ), который ранее усомнился в том, что Россия «пойдет против Польши», являются свидетельством его «готовности проиграть войну». Он написал об этом 9 февраля в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как отметил глава Чечни, ранее генерал выступал против бород у российских военных, говоря о его словах о необходимости бороться с сатанизмом на территории Польши и европейских стран, а теперь говорит об опасности начала третьей мировой при таком развитии ситуации.

Также Кадыров указал, что в этом случае, по его мнению, нужно определиться, бояться третьей мировой или защищать интересы российского народа.

При этом он подчеркнул, что страны Запада проставляют «киевскому фашистскому режиму снаряды, ракеты», которыми ВСУ обстреливают мирных жителей на территориях России.

«Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства», — заключил глава Чечни.

Отметим, ранее Соболев заявил, что «Россия вряд ли пойдет против Польши», так как последняя входит в Североатлантический альянс и в результате этого, по его словам, может начаться третья мировая война.