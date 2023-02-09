Новосибирск, 9 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. До пяти человек выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, сообщает телеграм-канал 112.

«Под завалами обнаружили мужчину, около 50 лет, женщину, около 30 лет, и ребёнка», — говорится в сообщении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Сообщается также о девяти пострадавших. Личности погибших устанавливаются.

По последним данным, трое человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного дома по улице Линейной в городе Новосибирске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.