Варшава, 9 февраля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию «государством-террористом» и выступил против переговоров с Москвой по вопросу Украины. Об этом польский политик сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Mateusz Marek/EPA/TASS Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«С террористами переговоры не ведут», — сказал Моравецкий.

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Польский премьер считает конфликт на Украине экзистенциальной угрозой для страны и всей Европы. Польша, по словам Моравецкого, не выбирала своё место на геополитической карте, но понимает ответственность, которую влечет за собой это положение.

«Если Россия выиграет, весь геополитический анализ может быть выброшен», — добавил премьер-министр Польши.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о начале специальной военной операции. По его словам, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической Украины было невозможно. Целью операции стала защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны Вооруженных сил Украины, добавил глава государства.