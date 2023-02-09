Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси предложит новые идеи по защите Запорожской АЭС, которые оценит Россия

Вена, , 11:41 — REGNUM Новые идеи по созданию защитной зоны около Запорожской АЭС предложил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, которые планируется обсудить во время его визита в Москву. Об этом 9 февраля рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Ульянов, главной темой обсуждения в ходе очередного визита Гросси в столицу России будет реализация его инициативы о создании в районе Запорожской АЭС защитной зоны.

«У генерального директора есть некие новые идеи. Их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела», — сказал он.

При этом постпред России при международных организациях в Вене отметил, что, по его мнению, это будет разговор профессионального характера, в котором будут принимать участие все заинтересованные ведомства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Москву.

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