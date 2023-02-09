Одесса, Украина, , 11:44 — REGNUM Воздушная тревога объявлена 9 февраля в двух украинских регионах.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

В 11:00 мск воздушную тревогу объявили в Николаевской, в 11:01 мск — в Одесской области.

Напомним, воздушную тревогу накануне, 8 февраля, объявляли в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В ночь на 9 февраля этот режим также был введён в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

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