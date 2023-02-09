Белгород, , 11:41 — REGNUM Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось массированному обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«По предварительным данным жертв и пострадавших нет», ― написал глава администрации области в телеграм-канале.

Он также добавил, что зафиксированы повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением.

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«Подомовый обход территории продолжается. Оперативные службы находятся на месте», ― отметил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, село Муром в Белгородской области стало объектом для удара со стороны ВСУ 2 января. В результате обстрела были повреждены частные домовладения и не менее 15 могил на кладбище.

Несколько дней назад вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа Белгородской области, погибла женщина.