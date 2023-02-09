Варшава, , 11:38 — REGNUM Польша существует ради победы над Россией. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сказав, что в этом заключается смысл жизни для его страны. Слова польского премьера приводит газета Corriere della Sera.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Польский премьер-министр назвал поражение России «одновременно польским и европейским смыслом жизни». Политик также одобрил поставки Киеву немецких танков Leopard 2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) пока принимает решение о поставках военной авиации Киеву, но подобного соглашения нет.