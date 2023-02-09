Москва, 9 февраля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Вернуть в школы такой предмет, как черчение, предложила депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Сергей Фадеичев/ТАСС Депутат Госдумы Яна Лантратова

«Сегодня мною было направлено письмо в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в котором я предлагаю министерству рассмотреть возможность введения такого обязательного предмета, как черчение», — сообщила Лантратова.

Причём принять такое решение, по мнению парламентария, следует после обсуждения инициативы с родительским сообществом.

Если мы говорим о важности инженерной деятельности, технологическом прорыве, важно вернуть в школьную программу такой предмет, как черчение, резюмировала Лантратова.

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