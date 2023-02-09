Гибель в Донбассе известного добровольца Игоря Мангушева вызвала широкий резонанс. Соратники по борьбе за Новороссию делятся воспоминаниями о Береге. Выдвигаются различные версии обстоятельств его убийства. Однако практически никто не говорит о том, чем занимался Мангушев помимо борьбы с украинскими беспилотниками.

Виктор Васильев, , 14:22 — REGNUM Значимая часть патриотической общественности, погруженная в новости СВО, тяжело переживает смерть защитника Донбасса, создателя отряда борцов с вражескими дронами Игоря Мангушева. Капитан ВС ЛНР умер 8 февраля 2023 года, получив смертельное ранение при невыясненных обстоятельствах (в данный момент ведется следствие). Однако деятельность Мангушева отнюдь не ограничивалась только борьбой за Новороссию.

Игорь Мангушев Виктор Васильев © ИА REGNUM

Смерть Игоря Мангушева — потеря для русской Африки. Те, кто хорошо был знаком с Берегом (позывной Мангушева), знают, что Игорь в статусе медиаменеджера и политтехнолога сделал многое для продвижения русских интересов на Черном континенте.

Миссия «Банги»

Африка началась для Берега в декабре 2018 года с Банги. То был самый сложный период, когда военное присутствие России в виде инструкторов (т. н. Содружество офицеров за международную безопасность — СОМБ) уже было зафиксировано, а должных взаимоотношений с политической элитой страны выстроено еще не было.

Более того, на тот момент центральная власть по большому счету контролировала только столицу страны Банги и южную префектуру Лобае.

Все остальные регионы (15 префектур) находились во власти тех или иных вооруженных группировок, значимая часть из которых являлась сепаратистами или откровенными бандитами и джихадистами и выступала против законного президента Ф. А. Туадера.

В стране царил хаос и отдельными всполохами продолжалась гражданская война, относительная стабильность в столице обеспечивалась миротворческой миссией MINUSCA и ее вооруженным контингентом в 15 тысяч человек. В руководстве миссии ООН определяющее влияние имели французы, и они, очевидно, были не рады появлению русских.

Также в их непосредственном подчинении находились подобие местной политической оппозиции и основные рычаги влияния в виде международной финансовой и гуманитарной помощи и, как следствие, значительная часть местных чиновников.

Ситуация была крайне сложной.

Русская миссия, которая должна была ситуацию поправить, состояла из трех человек, одним из которых и был Мангушев. Первым его успешным шагом как медиаменеджера стала организация работы радиостанции «Ленго Сонго», которая в короткий срок стала рупором российского присутствия в местных медиа. На текущий момент она неизменно входит в топ-3 наиболее популярных радиостанций страны.

Дети у здания редакции радио «Ленго Сонго» Виктор Васильев © ИА REGNUM

Русское радио в Африке

«Ленго Сонго» — русское радио в ЦАР (русским его называют прежде всего сами местные жители) было основным оружием мягкой силы и противодействия фейкам в отношении русских, которые часто запускали СМИ, находившиеся на содержании у французов.

Уникально, но этот проект абсолютно неизвестен в самой России и при этом хорошо знаком зарубежной публике, интересующейся политической ситуацией в Африке. В частности, в июле 2019 года радио посетила ведущий международный корреспондент CNN Кларисса Уорд. Ее репортажи из ЦАР вошли в золотую коллекцию современной западной «расследовательской журналистики». Даже последующие командировки известной журналистки в Кабул не вызывали подобного интереса.

Надо сказать, что радио в Африке — больше, чем просто радио. Радиоприемник (в отличие от телевизора и даже мобильного телефона) есть в каждой африканской лачуге. Ранними вечерами (а это чуть позже 18:00, ЦАР ведь практически экватор) радио слушают абсолютно все. А ди-джеи популярных радиостанций — это любимые всеми и узнаваемые национальные герои.

Помимо музыкального контента, широко приправленного репертуаром группы «Ария» и творчеством Жанны Агузаровой (крайне любимой африканцами), в сетке вещания «Ленго Сонго» представлены новостные и образовательные проекты.

Дети в редакции радио «Ленго Сонго» Виктор Васильев © ИА REGNUM

Эфиры с участием школьников стали доброй традицией и пользовались особой популярностью. Дети никогда не оставались без внимания, подарка. В каждой школе знали и слушали «русское радио». В ЦАР населения младше 14 лет, на минуточку, более 50%, а кто владеет умами подрастающего поколения, будет владеть настроением общества.

Сам Берег, известный в социальных сетях по телеграм-каналу «Zаписки авантюриста», так описывал свою работу в тот период:

«Радио «Ленго Сонго» — это крутой проект, и я очень доволен, что сподобился в нем поучаствовать в свое время. Хотя каюсь, радио я уделял меньше времени, чем политике, организации «стихийных пророссийских митингов» и прочему обеспечению полноценной политической жизни ЦАР».

На конкурсе красоты Виктор Васильев © ИА REGNUM

Все против всех на конкурсе красоты

Общественная и политическая жизнь в Африке крайне насыщена.

При полном формальном копировании европейских названий и идеологий (демократы, социалисты и пр.) она очень и очень своеобразна.

Общество там не фрагментировано, а при всех своих противоречиях (часто выливающихся в войну всех против всех) пронизано сотнями религиозных, этнических, региональных и корпоративных связей. При общей бедности и, прямо скажем, нищете подавляющего большинства населения организовать любую массовую акцию под российским флагом не составляет труда и больших финансовых затрат.

Просто достаточно иметь сложившиеся и доверительные отношения с рядом местных лидеров общественного мнения.

У Берега, как ни у кого другого, получалось находить общий язык с «аборигенами». Его деятельная энергия и непосредственность впечатляли. Помимо этого он всегда держал слово, а в случае успеха мероприятия был не против отметить очередную победу бутылочкой местного пива. Африканцев это подкупало.

Именно Берег заложил традиции пророссийских массовых митингов, которые сегодня чуть ли не еженедельно проходят в самых разных уголках Африки. А начиналось все в 2018 году, в Банги.

Другим реализованным им кейсом в Африке был конкурс красоты «Мисс Центральная Африка», о котором писали и продолжают писать топовые западные и российские СМИ. Яркий пример российской мягкой силы, мероприятие, которое стало настоящей манифестацией о переходе страны к мирной жизни после долгих лет гражданской войны.

Именно Игорь Мангушев был непосредственным организатором нашумевшего конкурса, реализованного на средства одной из российских горнодобывающих компаний.

Игорь Мангушев с участницами конкурса красоты Виктор Васильев © ИА REGNUM

Миссия «Хартум»

Хартумская мирная инициатива — лучшая операция России в новейшей истории.

Это знает западная дипломатия, международная бюрократия, французская военная разведка, даже джихадисты, но только не российское экспертное сообщество. Это поистине великое (по меркам Центральной Африки и ее историографии) событие свершилось 6 февраля 2019 года.

Игорь Мангушев был именно тем политтехнологом, чей труд сделал возможным подписание мирного соглашения между множеством люто друг друга ненавидящих вооруженных группировок и надолго принес мир на центральноафриканскую землю.

Берег был лично знаком и дружил с лидером «Антибалики» Максимом Мокомом (ныне находится под арестом в Гааге по обвинению Международного уголовного суда). Он также проводил регулярные встречи с представителями многих других вооруженных группировок: UPC Али Дарасса (Union pour la Paix en Centrafrique «Союз за мир в центральноафриканской республике») и FPRC Нуреддина Адама (Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique — «Народный фронт за возрождение ЦАР») крупнейшие из них.

Максим Моко. Лидер «Антибалики» Corbeau News Centrafrique

Результатом напряженных переговоров стало соглашение о мире между Правительством ЦАР и 14 вооруженными группами. Формальным грантами выступили Африканский союз и Экономическое сообщество стран Центральной Африки.

При решающем и при этом скрытном содействии российской стороны на глазах удивленных ключевых игроков этого региона (Франция, Чад, Конго, США, Китай и пр.) в ЦАР наступил мир.

Отдельно стоит отметить всеобщую и восторженную поддержку населения подписания этого Соглашения и действий российских военных специалистов. Дата 6 февраля 2019 года имеет все шансы стать национальным праздником в ЦАР. Первая годовщина широко отмечалась в Банги.

Эпилог

Вот лишь несколько штрихов, проливающих свет на практически неизвестную у нас борьбу за влияние в Африке, к которой самое непосредственное отношение имел капитан ВС ЛНР Игорь Мангушев. К сожалению, как это часто бывает в жизни, эта статья во многом является эпитафией в жанре «досье на непризнанного гения».

Сам Берег после невероятной трехмесячной командировки в конечном счете оказался не удел. Больших денег он также не заработал, да и не успевал просто в круговерти событий этим как-то озаботиться.

А сама «Хартумская мирная инициатива» сегодня забыта, поскольку события в итоге привели к попытке вновь разжечь гражданскую войну и восстанию против действующего правительства. Мятежники были подавлены с помощью российских военных специалистов, прибывших в страну в значительном количестве в декабре 2021 г.

Некогда наиболее преданный друг России и сторонник исполнения условий «Хартумских соглашений» пастор и лидер группировки «Антибалака» Максим Моком оказался по другую сторону баррикад, а ныне и вовсе предан международному суду. Действующая власть Ф. А. Туадера держится на «штыках», а извлекать какую-либо иную прибыль в ЦАР, кроме репутационной, российская сторона пока не научилась.

К счастью, таких государств, как ЦАР, и с меньшими логистическими проблемами, на Черном континенте как минимум половина от общего числа (54 государства). И российское присутствие ширится за счет новых локаций, а российский бизнес в силу текущих событий (многие рынки для нас закрыты) уже в реальности, а не только декларативно заходит в Африку.