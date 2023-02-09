Депутат Госдумы Леонов предложил снять все ограничения для беспилотников

Москва, , 11:30 — REGNUM Упростить производство и сертификацию всех видов беспилотников (БПЛА) предложил депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«Необходимо снять все барьеры для производства БПЛА, для обучения пилотов и использования беспилотного летательными аппаратами воздушного пространства — это обязательно надо сделать», — сказал Леонов.

В целом, по мнению парламентария, развитие малой гражданской авиации, а беспилотники и дроны являются частью отрасли, имеет мультипликативный эффект для всех сфер хозяйствования.