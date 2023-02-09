Москва, 9 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Упростить производство и сертификацию всех видов беспилотников (БПЛА) предложил депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Сергей Фадеичев/ТАСС Депутат Госдумы Олег Леонов

«Необходимо снять все барьеры для производства БПЛА, для обучения пилотов и использования беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства — это обязательно надо сделать», — сказал Леонов.

В целом, по мнению парламентария, развитие малой гражданской авиации, а беспилотники и дроны являются частью отрасли, имеет мультипликативный эффект для всех сфер хозяйствования.