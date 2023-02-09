В Минске сообщили, что Всебелорусское народное собрание состоится в апреле 2024 года

Минск, , 11:29 — REGNUM В конце апреля 2024 года состоится Всебелорусское народное собрание (ВНС). Об этом 9 февраля рассказала заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс, слова которой приводит агентство БелТА.

«В конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание по тем правилам, которые указаны в нормах Конституции и законе о ВНС», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял закон о Всебелорусском народном собрании.