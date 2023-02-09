Минск, 9 февраля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В конце апреля 2024 года состоится Всебелорусское народное собрание (ВНС). Об этом 9 февраля рассказала заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс, слова которой приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание по тем правилам, которые указаны в нормах Конституции и законе о ВНС», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял закон о Всебелорусском народном собрании.