Москва, 9 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Первая партия новой формы для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, будет готова уже через неделю. Об этом в беседе с РБК сообщил учредитель компании «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», которая разработала форму и будет осуществлять её пошив, Артём Степаненко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Он добавил, что один комплект отправят на «приёмку», а затем, в случае положительного результата, партия одежды поступит на склады Минобороны России, затем её передадут в подразделения.

Гендиректор компании Ксения Дугельная раскрыла некоторые подробности того, как будет выглядеть новая форма, которую неформально называют «семицветом» из-за семи цветов в расцветке ткани. Отмечается, что при её пошиве использовались российские материалы.

Летний комплект одежды, в который входят тактическая куртка, брюки, боевая рубаха и кепка, разрабатывали около двух лет. В брюках есть карманы, в каждый входит по четыре автоматных рожка. Также можно регулировать высоту колена и внутрь вставлять наколенники из неопрена.

Сшитая из хлопковой ткани с эластаном боевая рубаха пропитана специальными средствами, которые предотвращают впитывание запахов. Куртка сделана из хлопкополиэфирной ткани. Если на неё надеть бронежилет, то остается доступ в боковые карманы.

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«Куртка состоит из 88 деталей, брюки — из 92, а боевая рубаха — из 35», ― уточнила Дугельная.

По её словам, в старых комплектах одежды было максимум 30 деталей

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России разработало новую форму для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Внешний вид формы останется прежним, а изменения коснутся тканей, швов и утеплителей, качество которых планируется улучшить с учётом просьб военных.

Передать войскам новое обмундирование, которое включает комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды, планируется уже весной 2023 года.